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Binbir surat kalpazan

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

-Adana’da sahte dolar ile eczaneden cinsel içerikli hap, tekel bayisinden de içki ve sigara satın alıp para üstü alan 3 kalpazandan 2’si tutklandı.

-Adana’da sahte dolar ile eczaneden cinsel içerikli hap, tekel bayisinden de içki ve sigara satın alıp para üstü alan 3 kalpazandan 2’si tutklandı. Tanınmamak için sürekli kılık ve kıyafet değiştiren, kendine yabancı süsü veren binbir surat kalpazan ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir Y, Hakkı Y. ve Ömer D. adlı kişilerin pisayasa sahte para sürdüğünü tespit etti. Polis, zanlıları yakalamak için 8 Ekim günü şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar, adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 100’lük banknotlar halinde bin 300 dolar sahte para ele geçirildi. Ayrıca 3 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamları kabul eden zanlılardan Mahir Y. ve Hakkı Y. tutuklanırken diğer zanlı tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Tanınmamak için sürekli değişim yapıyor”
Bu arada polis zanlılardan Mahir Y.’nin tanınmamak için sürekli kıyafetini, şeklini değiştirdiğini tespit etti. Mahir Y. dolarla ilk alışveriş yapmaya geldiğinde uzun saçlı ve gözlüksüzken, ikinci kez sahte dolarla alışveriş yaparken ise saçlarını kestirip gözlük taktığı ve şort giydiği görüldü. Ayrıca zanlının tanınmamak için kendine yabancı süsü verdiği Türkçe’yi Avrupalılar gibi konuştuğu da belirlendi. Zanlının bu anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Ayrıca zanlıların 7 iş yerine 100 dolar verip alışveriş yaptıkları ve gerçek para üstü aldıkları belirlendi. Zanlıların eczanelerden sahte dolar ile cinsel içerikli hap aldıkları, Tekel bayisinden de içki ve sigara aldıkları öğrenildi.

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