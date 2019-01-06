Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; dolandırıcı Kazım Sarıgül, işadamı Süleyman Çakır'ı büyük maddi zarara uğrattı. Çakır’ın şirketi olan Ekol Enerji, Ezgi Plastik isimli bir firmayla iş ortaklığına girişti. Çakır, bu firmanın sahibi olan Cömert Demir vasıtasıyla kendisini “Oğuz Öztürk” diye tanıtan Sarıgül’le tanıştı. Kendisini işadamı olarak pazarlayan dolandırıcı Kazım Sarıgül, MHP ile üst düzey ilişkileri olduğunu belirterek iş organizasyonunu üstüne aldı. Sarıgül, güven tesis etmek için Çakır’la birlikte çeşitli MHP’li belediyelere ziyaretlerde bulundu. Gittikleri yerlerde kendisini kapıda karşılatan Sarıgül, böylece iş adamı Çakır’a MHP içerisinde etkin bir isim olduğu izlenimi verdi.

MHP'li siyasiler ve bazı illerin valileriyle fotoğraflar çektiren Kazım Sarıgül isimli şahış, bunları kullanarak Türkiye'nin dört bir yanında işadamları ve köylüleri dolandırdı. Sarıgül’ün dolandırıcılık çarkı, işadamı Süleyman Çakır’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru ile deşifre oldu. Soruşturma başlatan başsavcılık, şüpheli Kazım Sarıgül hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İki senedir kayıplarda olan Sarıgül hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. Sarıgül’ün MHP'den sonra da İYİ Parti’ye yöneldiği, partili yöneticilerle samimi görüntüler verdiği öğrenildi.

TEK KİŞİDEN 1.5 MİLYON TL

Kazım Sarıgül bu süreçte hem partinin genel merkezi, hem de bazı MHP’li belediyelerle seçim çalışmalarında kullanılmak üzere afiş, bayrak gibi materyallerin sipariş edildiğine ilişkin sahte faturalar düzenledi. İş adamı Süleyman Çakır’ın firmasına ait faturalar da keserek üçüncü kişilere teslim etti. Sarıgül’ün davranışlarından şüphelenip MHP Genel Merkezi’nde Mali İşler Sorumlusu Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ile görüşen Süleyman Çakır, gerçeği burada anladı. MHP’li Karakaya'ya ‘Oğuz Öztürk’ü tanıyıp tanımadığını soran Çakır, olumsuz cevap aldı. Yaklaşık 1,5 milyon TL zarara uğrayan Çakır, dolandırıldığını anlayınca durumu yargıya taşıdı.

VALİYLE BİLE GÖRÜŞMÜŞ

Dolandırıcı Kazım Sarıgül’ün ağına takılan bir başka isim de MHP'nin Iğdır Melekli Belediye Başkan Adayı Eray Çoşar oldu. İşsizlikle mücadele etmek için Iğdır’da kuru sebze-meyve fabrikası açıp 150 kişiyi istihdam edeceğini söyleyen Sarıgül, 5 senedir atıl halde olan bir fabrikayı kiraladığını söyleyerek buranın onarımı için Coşar’dan 100 bin TL temin etti. Sarıgül’ün bu süreçte “Iğdır’a büyük yatırım yapacağım”, “İşsizlikle mücadele edecek, istihdam sağlayacağım” diyerek vali dahil birçok mülki ve idari amirle görüştüğü ortaya çıktı.