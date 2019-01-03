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Binboğa Dağı'ndaki hastaya güçlükle ulaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 3 bin rakımlı dağdaki mahallede rahatsızlanan kadına güçlükle ulaşarak hastaneye kaldırdı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 3 bin rakımlı Binboğa Dağı'ndaki mahallede rahatsızlanan kadına güçlükle ulaşarak müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Binboğa Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Türkmen'in (64) rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansla ilerleyemeyince 112 istasyonundan paletli ambulans istendi.

Paletli ambulansın da zorlandığı bölgeye yolu açmak için iş makinesi gönderildi.

Yolun açılıp ambulansın kaldığı yerden çıkarılmasının ardından sağlık ekipleri, paletli ambulans ve UMKE aracıyla tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen Türkmen'in evine ulaştı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Türkmen, sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Servis kar yağışı ulaşım

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