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Binden Fazla Rohingyalı Müslüman Denizde Mahsur Durumda

15.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, en az bin kadar Rohingyalı müslümanın denizde mahsur kaldıklarını açıkladı. Örgüt bu kişilerin denizde hayatlarını kaybetmemeleri için acilen harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti

Binden Fazla Rohingyalı Müslüman Denizde Mahsur Durumda

Uluslararası Af Örgütü, en az bin kadar Rohingyalı müslümanın denizde mahsur kaldıklarını açıkladı. Örgüt bu kişilerin denizde hayatlarını kaybetmemeleri için acilen harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Myanmar’dan kaçan Rohingyalı müslümanları taşıyan en az iki teknenin Endonezya kıyılarında olduğunun düşünüldüğü belirtiliyor. Asya ülkelerinin Corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını kapatmasının bu kişileri daha da zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada teknelerin yerlerinin tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.

Nisan ayının ortalarında da yine deniz yoluyla Myanmar’dan kaçan müslüman göçmenleri taşıyan iki tekne Bangladeş’e ulaşmış ancak teknelerden bulunan onlarca kişinin denizde hayatını kaybetmiş olduğu açıklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Bölgesi Sorumlusu Saad Hammadi yaptığı açıklamada göçmenlerin haftalarca hatta aylarca açık denizde aç susuz seyahat etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Hammadi, Endonezya ve Avustralya’yı Rohingyalı göçmenlerin güvenle kıyılarına yanaşmalarına izin vermeleri konusunda uyardı. Hammadi, “Denizin bu insanlara mezar oluşunu görmeyelim” dedi.

Avustralya ve Endonezya’da bu çağrıya henüz bir yanıt ya da yorum gelmiş değil.

Myanmar’daki şiddetten kaçan 1milyondan fazla Rohingyalı müslüman göçmen Bangladeş’teki göçmen kamplarında yaşam mücadelesi veriyor.

2017 yılında bölgedeki azınlık müslümanlara karşı başlatılan şiddet eylemlerini Birleşmiş Milletler de soykırım girişimi olarak tanıyor. Ancak Myanmar yönetimi soykırım iddialarını reddediyor ve saldırıların Rohingyalı militant grupları hedef aldığını savunuyor.

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