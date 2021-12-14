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  4. Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getirmişti! Yakalandı

Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getirmişti! Yakalandı

14.12.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de bindiği asansöre tekme atarak kullanılamaz hale getiren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getirmişti! Yakalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda İzmit 42 Evler mevkiinde yapılan Fatma Seher Üst Geçidi’nde bulunan asansör, her gün binlerce engelli, hamile ve çocuklu bireyler tarafından kullanılıyor. Ancak bugün sabah saatlerinde asansöre binen Y.S. isimli şahsın yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi.

ASANSÖRDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Asansöre binen Y.S., bir süre sonra kapıları tekmelemeye başladı. Asansör, Y.S.’nin tekmeleri neticesinde ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Kamera görüntülerini izleyen polisler, asansöre zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde asansörü tekmeleyen şahsın Y.S. olduğu belirlendi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için emniyete götürdü. Ayrıca şahsın psikolojik sorunları olduğu da öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli
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