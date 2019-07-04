Bindiği takside sürücüsünün parasını gasbetti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, çorbacıda çorba içtikten sonra çağırıp, bindiği taksicinin bıçak zoruyla parasını gasbeden M.D. (28) yakalandı.

Dün saat 03.00 sıralarında Adapazarı Atatürk Bulvarı’ndaki bir çorbacıda çorba içen M.D., çorbacının telefonuyla Yenicami taksi durağından taksi çağırdı. Gelen taksiye binen M.D., şoföre Erenler ilçesine gideceğini söyledi. M.D., taksi Erenler'de tenha bir yere girdikten sonra şoförü bıçakla tehdit ederek üzerindeki parayı gasbetti. Taksiden inen M.D. kaçtı.

DAHA ÖNCE DE TAKSİCİNİN PARASINI GASBETMİŞ

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin hırsızlık ve gasp suçlarından 27 suç kaydı bulunan M.D. olduğunu belirledi. M.D., Adapazarı'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Geçen yıl da bir taksi sürücüsünü parasını gasbettiği belirtilen M.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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