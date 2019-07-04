HABER

Bindiği takside sürücüsünün parasını gasbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, çorbacıda çorba içtikten sonra çağırıp, bindiği taksicinin bıçak zoruyla parasını gasbeden M.D.

Bindiği takside sürücüsünün parasını gasbetti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, çorbacıda çorba içtikten sonra çağırıp, bindiği taksicinin bıçak zoruyla parasını gasbeden M.D. (28) yakalandı.
Dün saat 03.00 sıralarında Adapazarı Atatürk Bulvarı’ndaki bir çorbacıda çorba içen M.D., çorbacının telefonuyla Yenicami taksi durağından taksi çağırdı. Gelen taksiye binen M.D., şoföre Erenler ilçesine gideceğini söyledi. M.D., taksi Erenler'de tenha bir yere girdikten sonra şoförü bıçakla tehdit ederek üzerindeki parayı gasbetti. Taksiden inen M.D. kaçtı.
DAHA ÖNCE DE TAKSİCİNİN PARASINI GASBETMİŞ
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin hırsızlık ve gasp suçlarından 27 suç kaydı bulunan M.D. olduğunu belirledi. M.D., Adapazarı'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Geçen yıl da bir taksi sürücüsünü parasını gasbettiği belirtilen M.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Bindiği takside sürücüsünün parasını gasbettiBindiği takside sürücüsünün parasını gasbettiBindiği takside sürücüsünün parasını gasbettiBindiği takside sürücüsünün parasını gasbetti

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Enez'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandıEnez'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı
'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.