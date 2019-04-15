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Bingazi'deki patlamada üst düzey emniyet yetkilisi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bingazi'deki patlamada üst düzey emniyet yetkilisi yaralandı

BİNGAZİ (AA) - Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı Terörle Mücadele Birimi Başkanı Binbaşı Adil Bumerfua, Bingazi'de meydana gelen patlamada yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bumerfua, Bingazi'nin doğusundaki Sidi Halife bölgesinden aracıyla geçtiği sırada başka bir araçta meydana gelen patlama sonucu hafif yaralandı.

Binbaşı Bumerfua'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aynı kaynaklar, daha önce de patlayıcı taşıyan araçların seyrinde yaşanan bu tür olaylara işaret ederek, patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini aktardı.

Bingazi'nin batısındaki El-Kavaraşe bölgesinde geçen hafta patlayıcı taşıyan aracın mühimmat yüklü başka bir araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bingazi Libya patlama

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