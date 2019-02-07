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Bingöl 3.9 ve 2.7’lik depremlerle sallandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:17 | Son Güncelleme

Bingöl’de 3.9 ve 2.7 büyüklüğünde iki depremle sallandı.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Bingöl’ün Adaklı ilçesinde saat 23.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl’de 3.9 ve 2.7 büyüklüğünde iki depremle sallandı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Bingöl’ün Adaklı ilçesinde saat 23.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 11 dakika sonra yine merkez üssü Adaklı olan 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

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