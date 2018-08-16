Bingöl-Adaklı/Maltepe Vadisi'nde 5 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Bingöl-Adaklı/Maltepe Vadisi'nde 15 Ağustos 2018 tarihinde sözde "çavreş gücü grubuna" ait 1’i kadın olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Adım adım feci son!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!
Korkunç olay! Kendini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaştı!
YPG ve Esad arasında 'özerklik' anlaşmazlığı
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
MHP'den ittifak kararı!
15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum