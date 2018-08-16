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Bingöl-Adaklı/Maltepe Vadisi'nde 5 terörist etkisiz hale getirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Bingöl-Adaklı/Maltepe Vadisi'nde 15 Ağustos 2018 tarihinde sözde "çavreş gücü grubuna" ait 1’i kadın olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.   

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Bingöl-Adaklı/Maltepe Vadisi'nde 15 Ağustos 2018 tarihinde sözde "çavreş gücü grubuna" ait 1’i kadın olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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