Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Bingöl’de gece güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerle girdiği ve 1 şehit verilen çatışmada 1'i gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile BTÖ mensupları arasında sıcak çatışma yaşanmıştır. Çatışma sonrasında Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özmen (35) ve Adil Havar (K) Aykut Özkur (29) isimli BTÖ mensupları silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir. Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özen isimli BTÖ mensubunun gri liste ile arandığı tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de hafif yaralanmıştır” denildi.

TUNCELİ



Tunceli merkeze bağlı Bali Deresi'nde hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalı Bali Deresi'nde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava kuvvetlerinin desteğiyle sabah saatlerinde operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonda eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ve gelişmelerden kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

KUZEY IRAK'A HAVA OPERASYONU



Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

