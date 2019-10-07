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Bingöl balı uluslararası festivalle tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Valilik öncülüğünde 11 Ekim'de başlayacak "Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali"ne 8 ülkeden 160'a yakın bilim insanı ve araştırmacının katılması bekleniyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl balının tanıtımı ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 11 Ekim'de "Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali" düzenlenecek.

Valilik öncülüğünde belediye, Bingöl Üniversitesi, Arıcılar Birliği ve çeşitli kurumların iş birliğiyle Bingöl Üniversitesinin merkez kampüsünde gerçekleştirilecek festivalde arı ürünleri tanıtılacak, Bingöl Arıcılar Birliğine kayıtlı arıcılar ürettikleri ballarla birincilik için yarışacak.

Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ndeki analiz kriterlerine göre 12 kişilik komisyon tarafından teste tabi tutulacak numunelerden dereceye girecek ballar festivalin ikinci gününde ilan edilecek.

- "Uluslararası Arıcılık Kongresi"

Festival ile eş zamanlı olarak Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından “Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri" konulu kongre düzenlenecek.

Kongrede arı biyolojisi, arı sağlığı, arı florası, arıcılık ekonomisi, arıcılık teknolojisi, arı ürünleri, arı biyoteknolojisi, arı ve çevre kirliliği gibi konularda 120'yi aşkın tebliğ sunulacak.

Kongreye 8 ülkeden 160'a yakın bilim insanı ve araştırmacının katılması bekleniyor.

Festivalde Ferhat Göçer’in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı konser verecek.

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Bingöl Bingöl Bal Festivali

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