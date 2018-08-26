"2018'de yaylalarımız biraz verimsiz geçti. Buna rağmen kaliteden ödün vermeden bütün arıcılarımız kaliteli bal çıkarmak için uğraştı. Bingöl balının şifa olarak kullanılması için Bingöl Üniversitesi ile iş birliği içindeyiz. Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) ile Bingöl balının coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yürütüyoruz. Bingöl Üniversitesi ile Bingöl yayla balı kalitesini artırmak ve markalaştırmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaların ardından Bingöl balını tescil etmiş oluruz. Bu sene fazla bir verim olmadı ama kaliteden hiç taviz vermedik. Biz, fazla üretimden ziyade kaliteye önem veriyoruz."

Üzer, fazla bal üretmek yerine kaliteli bal ürettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

Üreticilerin geçen yıl 2 kovandan 27 kilogram bal aldığını, bu yıl ise 5 kovandan ancak 27 kilogram bal elde edilebildiğini dile getiren Üzer, bunun yaylalardaki hava koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Birliğe kayıtlı 950 arıcı ile 140 bin kovan bulunduğunu kaydeden Üzer, arıcıların sorunlarını yerinde tespit etmek için zaman zaman yaylalara çıktıklarını belirtti.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalarda bal hasadının başladığını, verimin hava koşullarından dolayı geçen yıla göre düşük olduğunu söyledi.

- Bal numunelerine laboratuvar analizi

PİKOM projesi ile yaylalardan toplanan bal numunelerinin laboratuvarda analizinin sürdüğünü ifade eden Üzer, yapılan çalışma ile Bingöl il sınırlarında üretilen balın diğer ballardan farkının ortaya çıkarılacağını ve bu verilerle coğrafi işaret olarak tescillenmesi için ilgili kurumlara başvuracaklarını söyledi.

Üzer, geçen yıl yaklaşık 800 ton bal hasadının yapıldığını, bu yıl ise bu rakamın biraz altında bir hasat beklediklerini anlatarak, süzme balın kilogramının 50, petek balın 60-70 ve karakovan balının da 150 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

- Bingöl yaylalarında bal hasadı başladı

Kış aylarında Adana ve Mersin gibi sıcak iklimin hakim olduğu bölgelere giden ve ilkbahar aylarında geri dönerek Bingöl'de zengin floraya sahip yaylalarda konaklayan arıcılar, "sağım" zamanı dedikleri bugünlerde bal hasadına başladı.

Arıcılardan Mücdettin Çakan da merkeze bağlı Kartal köyü yaylasında konuşlandırdığı kovanlarından bal sağımına başladığını, geçen yıla göre üretimin az olduğunu ama kaliteden ödün vermediğini belirtti

Çakan, "Arılarımı yerleşim alanlarından uzak konuşlandırıyorum. Hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmıyorum. Balın daha kaliteli olması için özen gösteriyorum. İlaçtan çekiniyoruz, temiz bir şekilde çalıştıktan sonra illaki kaliteli bal çıkar. Bingöl balı zaten kalitelidir." diye konuştu.

