HABER

Bingöl Belediyesi'nden 'ekonomiye destek' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

BİNGÖL Belediyesi, Türkiye ekonomisine destek sunmak amacıyla bağış toplanması için banka hesabı açtı.

Mesut BUDRAÇ BİNGÖL,(DHA) - BİNGÖL Belediyesi, Türkiye ekonomisine destek sunmak amacıyla bağış toplanması için banka hesabı açtı. Belediye Başkanı Yücel Barakazi, vatandaşları kampanyaya destek sunmaya davet etti. Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde basın açıklaması düzenleyerek, başlattıkları 'Ekonomiye Destek' kampanyasını tanıttı. Bir bankada düşman saldırılarında memleketi korumak için nöbet bekleyen askerler anlamına gelen 'Murabıtun' adı altında hesap açıldığını belirten Barakazi, kendisinin de bir maaşını kampanyaya bağışlayacağını söyledi. Vatandaşları kampanyaya destek sunmaya davet eden Barakazi, Bu Çağrı, insanlığın başına bela olan vahşi kapitalizme karşı, dünya halklarının uyanış ve dirilişine sebebiyet veren yiğit insan, Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzun ilanıdır. Bingöl Belediyesini temsilen Belediye Başkanı sıfatıyla, Bingöl halkı adına, bu haklı savaşta Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzun sembolü olarak, bir aylık maaşımızı Halk Bankası Bingöl şubesi nezdinde açtığımız 'Murabıtun' hesabına yatırmak suretiyle bir çığır açmak istiyoruz. Yüce Allah'tan bu çabamızın ülkemiz ve mazlum halklar için uyanış vesilesi olmasını diliyoruz.Bu bağlamda, halkımızın bütün kesimlerinin, bu fona katkı sunmak suretiyle, ırk, din, dil, mezhep, coğrafi farklılık, siyasi parti farkı gözetmeksizin, sanat, iş dünyası, sivil kuruluşlarıyla, kısacası top yekûn bir seferberlik durumuna geçip, bu korkunç emperyalist saldırıyı hep birlikte geri püskürtelim. Açtığımız Murabıtun hesabının bütün tasarrufunun nişanesi olarak hesap cüzdanını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizdeki temsil makamında olan, valimiz Sayın Ali Mantı Bey'e takdim ediyoruz.dedi.Başkan Barakazi ve beraberindekiler, daha sonra banka hesabını Bingöl Valisi Ali Mantı'ya teslim etti.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Kızılırmak'ta su azaldı, kirlilik arttıKızılırmak'ta su azaldı, kirlilik arttı
Mevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulundaMevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Diğer Haberler
Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Oğlu canını aldı!

Oğlu canını aldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.