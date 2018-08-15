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Bingöl Belediyesi'nden 'Ekonomiye destek' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

BİNGÖL Belediyesi, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle 'Ekonomiye Destek' adı altında kampanya başlattı.

Bingöl Belediyesi'nden 'Ekonomiye destek' kampanyası

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Belediyesi, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle 'Ekonomiye Destek' adı altında kampanya başlattı. Bir maaşını kampanyaya bağışlayan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, vatandaşlardan da destek olmalarını istedi.
​Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde basın açıklaması düzenleyerek, başlattıkları 'Ekonomiye Destek' kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. Bir bankada düşman saldırılarında memleketi korumak için nöbet bekleyen askerler anlamına gelen 'Murabıtun' adı altında hesap açıldığını belirten Barakazi, kendisinin de bir maaşını kampanyaya bağışlayacağını söyledi. Vatandaşları kampanyaya destek olamaya davet eden Barakazi, "Bu çağrı, insanlığın başına bela olan vahşi kapitalizme karşı, dünya halklarının uyanış ve dirilişine sebebiyet veren yiğit insan, Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzun ilanıdır. Bingöl Belediyesi'ni temsilen belediye başkanı sıfatıyla, Bingöl halkı adına, bu haklı savaşta Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzun sembolü olarak, bir aylık maaşımızı Halk Bankası Bingöl şubesi nezdinde açtığımız 'Murabıtun' hesabına yatırmak suretiyle bir çığır açmak istiyoruz. Yüce Allah'tan bu çabamızın ülkemiz ve mazlum halklar için uyanış vesilesi olmasını diliyoruz. Bu bağlamda, halkımızın bütün kesimlerinin, bu fona katkı sunmak suretiyle, ırk, din, dil, mezhep, coğrafi farklılık, siyasi parti farkı gözetmeksizin, sanat, iş dünyası, sivil kuruluşlarıyla, kısacası topyekûn bir seferberlik durumuna geçip, bu korkunç emperyalist saldırıyı hep birlikte geri püskürtelim. Açtığımız Murabıtun hesabının bütün tasarrufunun nişanesi olarak hesap cüzdanını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizdeki temsil makamında olan, valimiz Sayın Ali Mantı Bey'e takdim ediyoruz" dedi.
Başkan Barakazi ve beraberindekiler, daha sonra banka hesabını Bingöl Valisi Ali Mantı'ya teslim etti.

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Bingöl Belediyesi'nden 'Ekonomiye destek' kampanyası

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