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Bingöl'de 28 yıl önce şehit edilen 33 er anıldı

24.05.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 asker, şehadetlerinin 28'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl'de 28 yıl önce şehit edilen 33 er anıldı

Bingöl-Elazığ karayolundaki Bilaloğlu mevkisinde, 24 Mayıs 1993'te yol kesen PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 askerin şehadetlerinin 28'inci yıl dönümü nedeniyle Anıttepe'de anma töreni düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz ve kurum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler katıldı. Şehitler için saygı duşunda bulunmasının ardın İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anıttepe'ye şehitler için karanfil bırakıldı.

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Törende konuşan İstihbarat Kurmay Binbaşı Ahmet Erbey, halkın canını ve malını korumak vatanın dört bir yanından askere uğurlanan 33 erin şehit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Vatanını bayrağını vatandaşlarının canını ve malını korumak için davullarla, zurnalarla ellerine kına yakılarak kutsal görevlerini yapmak üzere yurdun dört bir yanına askere uğurlandığı mert, yiğit ve fedakâr ama silahsız 33 erimiz bu bölgede şehit edilmiştir. Karşı karşıya olduğumuz hainliğin farkında olmayan ve terörün dini, milleti olmadığını görmek istemeyen gözlere de bu hainliği göstermektir. Eli kanlı katillerin hain planları için Bingöl'ü seçmesinin nedeni terörün gerçek yüzünü gören Bingöllüleri diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın gözünde düşman etmektir. Oysa Bingöl halkı güzel ülkemizin dört bir köşesini her türlü düşmana karşı geçmişte olduğu gibi savunmakta ve şehit ya da gazi olmaktadır. Yürekleri sevgiyle dolu Bingöl halkı terörle değil güzellikleriyle, iyilikleriyle ve şanlı kahramanlarıyla anılmak istiyor."

Kaynak: DHA


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