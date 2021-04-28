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Bingöl’de 46 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı

28.04.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl-Elazığ karayolunda 46 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı. Bazı yolcuların dumanları fark ederek kaptana söylemesi ile facianın önüne geçildiği öğrenildi.

Bingöl’de 46 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı

Yangın, Bingöl - Elazığ Karayolu’nun 30. kilometresinde Yolçatı mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Muş seferini yapan otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada bazı yolcular dumanları fark ederek kaptana haber verdi. Kaptan da otobüsü durdurarak içeride bulunan 46 yolcuyu tahliye etti. Kısa sürede otobüs tamamen alevlere teslim oldu.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bingöl’den çok sayıda itfaiye ekibi ve güvenlik güçlerinin sevk edildiği yangında otobüs söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldi. Yangında yolcuların dikkatiyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

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"AKŞAMDAN BERİ KOKU GELİYORDU"

Otobüsten dumanlar geldiğini belirterek olay anını anlatan yolculardan Fikret Rendan, “Elazığ’dan geldiğimizde koku falan çok geliyordu. Burada dumanlar bayağı yükseldi zar zor dışarı çıkabildik” dedi.

Dumanı fark edenlerden Samet Koçlardan ise, “Dumanı fark ettik, kaptana söyledik o da herkesi aşağı indirdi araba yandı. Akşamdan beri koku da geliyordu. Kaptan da yağ su takviyesi yapıyordu sonra da durum bu” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl Elazığ
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