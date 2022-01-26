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Bingöl'de bu görüntü yürekleri sızlatmıştı! O eşeklere kaymakamlık sahip çıktı

26.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de soğuk havada terk edilen eşeklere kaymakamlık sahip çıktı ve hayvanlar hana yerleştirildi. Eşekler ilk olarak “Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi” haberiyle gündem olmuş, ölüme terk edilmişti.

Bingöl'de bu görüntü yürekleri sızlatmıştı! O eşeklere kaymakamlık sahip çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyüne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan birçoğu yaralı başıboş eşek, ölüme terk edilmişti. 23 Ocak Pazar günü İHA’nın “Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi” başlıklı haberinin ardından Genç Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü harekete geçti. Köyden kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde alınan eşekler, kaymakamlık tarafından ilçe merkezinde kiralanan bir hana yerleştirildi. Sıcak bir yuvaya kavuşan eşeklerin bakımlarının da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

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EŞEKLER KORUMA ALTINA ALINDI

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Hana yerleştirilen eşeklerin koruma altına alındığını belirten Kaymakam Kaptanoğlu, "Kaymakamlık olarak bu hayvanlarımıza sahip çıkmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte seferber olduk. Kiralanan ahıra hayvanları aldık ve artık gözetimimiz altında tutuyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Hem sokak hayvanlarını hem de yaban hayatını korumak adına elimizden geleni göstermek noktasında imtina etmeyelim lütfen” dedi.

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(İHA)

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Bingöl
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