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  4. BİNGÖL'DE DEPREM! Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Diyarbakır ve Elazığ'dan da hissedildi!

BİNGÖL'DE DEPREM! Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Diyarbakır ve Elazığ'dan da hissedildi!

05.03.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de sarsıntılar devam ediyor. Deprem ile ilgili araştırmalar Bingöl'de meydana gelen ve Diyarbakır ile Elazığ'dan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından sıklaştı. Peki Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte detaylar...

BİNGÖL'DE DEPREM! Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Diyarbakır ve Elazığ'dan da hissedildi!

Bingöl için deprem ile ilgili son dakika açıklaması AFAD ve Kandilli Rasatahnesi tarafından yapıldı. Bingöl 3.2 ile sallandı. Depremin Diyarbakır ile Elazığ'dan da hissedildiği öğrenildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Bingöl'de deprem mi oldu?" sorusunu aratıyor. İşte 4 Mart 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi...

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

4 Mart saat 23.53'te gerçekleşen depremin şiddeti 3.2 olarak açıklandı. Deprem Bingöl'ün Genç ilçesi Yaydere mevkiinde oldu. Depremin derinliği 7.7 km olarak açıklandı.

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Bingöl'de yine bir deprem meydana geldi. Uzmanların deprem beklentisinin yüksek olduğunu söylediği Bingöl'de, geçtiğimiz günlerde de 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.03.05 00:02:05 38.3088 38.3072 7.6 -.- 2.6 -.- MALATYA İlksel
2023.03.04 23:59:40 38.5110 40.3568 9.0 -.- 3.9 4.0 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.04 23:53:40 38.5023 40.3410 7.7 -.- 3.2 3.3 YAYDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2023.03.04 23:48:41 37.4190 37.0042 2.6 -.- 2.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 23:31:46 38.1563 36.1837 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.04 23:28:15 38.0720 36.6227 5.3 -.- 1.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 23:24:18 38.1098 37.2103 5.3 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 23:14:22 37.6458 36.5662 10.0 -.- 1.4 -.- AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 23:12:40 37.3295 36.8853 5.7 -.- 1.9 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.04 23:10:10 38.1867 38.5940 1.1 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.04 23:06:35 37.9435 36.2575 16.4 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 22:55:08 37.8798 36.6500 6.4 -.- 2.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 22:54:11 36.3360 36.2688 11.7 -.- 2.3 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
2023.03.04 22:41:44 38.2158 36.9440 26.1 -.- 1.8 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 22:38:56 38.9007 36.9605 7.7 -.- 2.6 -.- KAYALAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.04 22:35:34 38.2680 39.0707 7.1 -.- 2.8 -.- GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.03.04 22:31:13 38.0990 38.1682 5.4 -.- 1.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.04 22:24:12 38.1885 37.2993 5.8 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 22:18:02 36.2425 28.9383 11.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.04 22:15:51 38.4887 40.2712 6.5 -.- 3.1 3.2 UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.03.04 22:07:46 36.1875 36.0300 6.2 -.- 1.7 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.04 22:04:04 37.9480 36.3350 13.7 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.04 22:02:16 36.7720 36.2005 23.3 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.04 22:00:08 37.3728 36.8567 4.6 -.- 1.9 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

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