Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'nin Bingöl şehrinde bir deprem meydana geldi. Bingöl ve çevresinde ikamet eden vatandaşlar tarafından gerçekleşen depreminde şiddeti merak konusu oldu. Peki Bingöl'de deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler...

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Bingöl ve çevre illerinde hissedilen deprem vatandaşlara büyük korku yaşatırken, şiddeti merak konusu oldu. Meydana gelen deprem sonrası Bingöl'de ikamet eden internet kullanıcıları tarafından kısa sürede en çok aranan başlık haline gelen Bingöl depremi araştırılmaya devam ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden çevre iller ise Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Öte yandan deprem sonrası, herhangi bir olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmalarına devam edildiği duyuruldu.

#DEPREM: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 25, 2021



