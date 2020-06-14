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Bingöl'de deprem sonrası yürek sızlatan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 23:59 | Son Güncelleme

Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü de etkilendi. Köydeki kerpiç ev ve ahırlar yıkılırken deprem sonrası çekilen bir kare adeta görenlerin yüreklerini sızlattı.

Bingöl'de deprem sonrası yürek sızlatan görüntü

Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde çekilen fotoğraflar depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde deprem nedeniyle bazı ev ve ahırlar hasar gördü, enkaz altında kalan 5 kişi ise yaralandı. Enkaz altında çıkarılan 3 yaralı ambulansa nakledildi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Köy muhtarı Kuluğ, yaptığı açıklamada, depremi evde bulundukları sırada yaşadıklarını söyledi. "Kendimizi dışarı atmakta zorlandık. Yıkılan evin altından son anda kurtulduk. Şu an köyde büyük bir yıkım var. Sağ olsun devletimiz hemen köye geldi." diyen Metin Kuluğ, yaralanan 5 kişinin tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Kuluğ, yıkılan ahırlarda telef olan küçükbaş hayvanların olduğunu da ifade etti. Öte yandan, evleri yıkılan vatandaşlar için Yedisu Kaymakamlığı tarafından Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonu tahsis edildi. (AA)

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