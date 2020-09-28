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Bingöl’de ilçeyi sinekler istila etti! İş yerleri kepenk kapatmak zorunda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 21:02 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesini havanın kararması ile binlerce sinek basınca esnaf iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldı. İlçe esnafları, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.

Bingöl’de ilçeyi sinekler istila etti! İş yerleri kepenk kapatmak zorunda kaldı

Solhan ilçesinde akşam havanın kararmasıyla birlikte ışıklar yanınca hem iş yerleri hem sokak lambalarının çevresini bir anda küçük binlerce sinek doldurdu. Çok miktarda sineği iş yerlerinden temizleyen esnaflar, erken kepenk indirdi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"

Karanlık olmasıyla birlikte iş yerlerini sineklerin bastığını belirten Fatih Tütünen, “O kadar sinek baskısına uğradık ki dayanamadık. Karanlık bastığı gibi sinekler doldu ve dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum” dedi.

"NEREDE IŞIK VARSA GİRMEYE BAŞLADILAR"

Esnaf Mazlum Kılıç ise, “Karanlık bastırdığı gibi sinekler nerede ışık varsa girmeye başladılar. Dükkanlarımızın ışıklarını kapatmak zorunda kaldık, dükkanlara doldular” diye konuştu.

Sineklerin ilçeyi basmasının ardından vatandaşlar durumu Solhan Belediyesine bildirdi. Belediye ekipleri ilçede çalışma başlattı. (İHA)

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