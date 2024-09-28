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  4. Bingöl'de kahreden olay! Evin hayatını kaybetti, öğrenciler tepki gösterdi

Bingöl'de kahreden olay! Evin hayatını kaybetti, öğrenciler tepki gösterdi

28.09.2024 22:23
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Bingöl'dekaldığı kız yurdundan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Evin Özel hayatını kaybetti. Kazanın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler, olay yerinde toplanarak duruma tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de kahreden olay! Evin hayatını kaybetti, öğrenciler tepki gösterdi

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Simani Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’ndan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Evin Özel’e, Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Y.E. ise gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından yurtta kalan diğer öğrenciler, olay yerinde toplanarak duruma tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bingöl
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