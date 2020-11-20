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Bingöl’de kar nedeniyle araçlar yol kaldı

20.11.2020 19:48 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de kar nedeniyle araçlar yol kaldı

Bingöl’ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl ve çevre illerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerine yağan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler yolda kaldı.

Bingöl’ün Sancak Beldesi ile Kiğı ilçesi arasındaki Hasbağlar Köyü yolunda etkili olan kar nedeniyle yaklaşık 10 araçta yolda kaldı, bir araç ise yol kenarına savruldu.

Karayolları ekipleri yolda çalışma yaptıktan sonra araçlar il merkezine doğru yeniden yola çıktı.

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GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

Yine etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Bingöl-Elazığ Karayolu üzerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. (İHA)

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