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Bingöl'de madde bağımlısı dehşeti! Etraftakilere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı

24.07.2024 15:16
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.07.2024 15:16
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Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi’nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırarak yaraladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı ancak ekipler saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Bingöl'de bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

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Valilikten yapılan açıklamada da saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin kesici aletle vatandaşlara saldırıda bulunduğu belirtildi.

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Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir.

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Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırgan ise daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
madde bağımlılığı Bingöl
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