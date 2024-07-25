Bingöl'de önüne geleni bıçaklamıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bingöl’de madde bağımlısı olduğu belirten gencin saldırısına uğrayarak hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Yaralananlardan 5 kişinin tedavisine hastanede devam ediliyor.

Olay, Bingöl’de Bahçelievler Mahallesi’nde dün eski hal mevkiinde madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun rastgale bıçakla etrafındakilere saldırdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise tedavi süreci devam ediyordu. Alınan son bilgilere göre ise, yaralanan Özcan Aydın ve Fikri Carfi kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

''OĞLUM TEDAVİ EDİLSİN''

Kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan saldırgan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Diğer yandan saldırganın babasının 'Oğlum tedavi edilsin' talebinin hastane tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu Erdal Çaparlar (45) ve Buhanettin Budancamanak (75) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır