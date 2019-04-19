HABER

Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bingöl’de terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 odalı sığınak bulunarak imha edildi.

Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığa bağlı timler tarafından Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlenerek 4 odalı bir sığınak bulunup imha edildiğini bildirdi.

Valilikten açıklamasında, "Operasyon sonucunda 4 odalı sığınak içerisinde muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştıKomşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı
46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl PKK

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Kayseri saldırısında cezalar belli oldu

Türkiye'yi sarsan saldırıya ceza yağdı

150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İçişleri Bakanlığı, Libya'daki operasyonun görüntülerini paylaştı

Bakanlık görüntüleri paylaştı! İşte o dev operasyon...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.