Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Merkeze bağlı Sancak beldesi Söğütlü köyünde yaklaşık 15 dönümlük arazide toprak altından yükselen dumanları gören köylüler, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, ilk etapta itfaiye aracıyla dumanların yükseldiği kısımlara müdahalede bulundu. Suyla müdahalenin sonuç vermediğini gören ekipler, kazma ve küreklerle toprağı kazarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yapılan incelemenin ardından ekipler, toprak altından çıkan dumanla ilgili rapor tutarak bölgeden ayrıldı.

15 dönümden fazla arazinin belirli kısımlarından yoğun olarak dumanlar yükseldiğini belirten köylüler, ne olduğunun belirlenmesi için ilgili kurumların inceleme yapmasını istedi.

Geçtiğimiz yıl Solhan ilçesine bağlı bir mahallede benzer bir olay yaşanmış, bölgede incelemede bulunan Yard. Doç. Dr. Vedat Avcı geçmişte bataklık olan arazide bitki kalıntılarının yandığını belirtmişti.

(İHA)

