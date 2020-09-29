Bingöl'de uçan böcek istilası! Bir ilçeyi ele geçirdiler

Binlerce böceğin ışıkların etrafında uçuşması ve iş yerlerine girmesi nedeniyle esnaflar dükkanlarını erken kapatmak zorunda kaldı. Telef olan binlerce böceği ise ekipler temizledi. Durum üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler araştırma yaptı. Araştırmada, uçan böceklerin kanatlı karınca olduğu belirlendi.

Böcek türünün uçan karınca olduğunu belirten Solhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Mert Ege Tepeli İHA’ya açıklamalarda bulundu. Tepeli yaptığı açıklamada, “Dün Solhan ilçemizde vatandaşlarımız böcek yoğunluğuyla karşılaşmış. Hatta o kadar yoğunmuş ki ışıklara değen böcekler telef olmuşlar ve onları fırça faraşla süpürmek zorunda kalmışlar. Bizde kamuoyunu bilgilendirmek ve rahatlatmak için bir araştırma yaptık. Bu böcek türü kanatlı karınca. Genelde bu dönem oğul verme olarak adlandırdığımız bir dönem. Karınca popülasyonu yoğun olduğu zaman veya farklı bir yuvaya geçtikleri zaman dişi ve erkekler yuvalarından çıkarak çiftleşirler ve yeni bir yuva bulurlar. Eğer şehir merkezine yakınsa yuvalar böcekler ışığa doğru çekilir ve şehir merkezine hücum ederler” dedi.