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Bingöl'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

24.12.2024 08:29
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Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi, kaza neticesinde 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsü kaza yaptı. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Erzurum Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü saat 00.20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum"

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bingöl yolcu otobüsü
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