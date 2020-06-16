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Bingöl’deki deprem sonrası dikkat çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası asfaltın çatladığı Elmalı köyünde, tarlalarda yarıkları oluşması dikkat çekti.

Önceki gün saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, yeni yeni izlerde ortaya çıkıyor. Karılova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinar köylerinin en çok hasar aldığı deprem sonrasında tarlalarda kırılan fayın oluşturduğu yarıklar dikkat çekti. Özellikle asfaltın yarıldığı Elmalı köyünün üst tarafından bulunan tarlalarda oluşan yarıklar dikkat çekti.

Yarıkların oluştuğu yerin köyün üst tarafı olduğunu belirten Elmalı Köyü Muhtarı Metin Kuluk, "Eski okulun ve sağlık ocağının olduğu yer. Burada deprem sonrası oluşan çatlaklar ve çöküntüler kendini gösteriyor. Bu da depremin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Büyük bir facianın eşiğinden döndük. Depreme evde yakalandık ve kendimizi dışarı atmakta zorlandık. Dağlar taşlar ve gökler resmen gürlüyordu. Çok korkunçtu. Bu bizim için bir kırılma noktası oldu” dedi.

Depremden önce bu yarıkların olmadığını aktaran Kuluk, "Burası köylülerin geçiş noktası. Üst tarafta mezarlıklar ve tarlalar var. Burada yaşayan vatandaşlar var. Böyle bir yarık olsaydı bize bilgi gelirdi. Bu tamam ile depremle alakalı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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