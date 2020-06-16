Bingöl depreminin simgesi yaşlı çiftin hikayesi hüzne boğdu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde merkezli meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki 1 korucunun şehit olduğu 33 kişinin hastaneye başvurduğu depremin yaraları en çok ağır hasar alan köylerde sürüyor. Depremde ise en çok hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü aldı. O köyde İHA Muhabiri Metin Dere’nin depremden kısa bir süre sonra ulaşıp çektiği evleri yıkılan Meryem (60) ve Hasan Alavir (85) çiftinin fotoğrafları ve görüntüsü adeta Bingöl depreminin simgeleri arasında yer aldı. Meryem Alavirin, komşularına sarılarak ağıtlar yakması, eşi Hasan Alavirin çaresizce yıkılan evinin önünde battaniyeye sarılarak oturmasıyla hafızalara kazınan çift valilik ve Yedisu Kaymakamlığı tarafından geçici olarak ilçedeki bir pansiyona yerleştirildi. Bu sırada AFAD tarafından da yaşlı çiftin bahçesine çadır kuruldu. Bu kez İHA muhabirleri yaşlı çiftin hüzünlü geçen hikayesini dinleyip haberleştirdi.

KIZLARININ KABRİ, YIKILAN EVLERİNİN BAHÇESİNDE

Alavir çiftinin tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürüp 24 yaşında 5 yıl önce hayatını kaybettiği kızları Sebahat için yıkılan evlerinin bahçesinde yaptırdığı kulübede kabrinin bulunduğu öğrenildi. 24 yıl engelli kızına bakan çiftin, devletin onun için verdiği destekle yaptırabildiği evlerinin yıkılması nedeniyle hem anılarının gittiği, hem de kızının kabrinin bulunduğu yerin ve eşyalarının zarar görmesi nedeniyle üzüntü yaşadıklarını aktardı.