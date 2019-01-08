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Bingöl-Elazığ kara yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 18:36 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl kar ulaşım

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