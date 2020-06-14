Bingöl Karlıova'daki depremin ardından uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.8 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi. Depremin ardından büyük bir korku yaşanırken bölgede artçı depremler de devam ediyor. Depremin ardından uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu. İşte deprem uzmanlarının Bingöl Karlıova'daki depremin ardından yaptıkları yorumlar...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Bingöl depremi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Hatırlarsınız Elazığ Sivrice’deki depremden sonra daha doğrusu sonra değişti Malatya Doğanyol’daki depremden sonra enerjinin doğuya ve batıya transfer olduğunu söylemiştik. Bu deprem de Doğu Anadolu’nun başlangıcı ile Kuzey Anadolu’nun başlangıcına yakın. Karlıova’ya yakın. Kesişme noktasındaki bir deprem. 5,8 enerjisi yüksek bir deprem. Sanıyorum ki kırsal kesimde hasara neden olmuş olabilir. Bu sürpriz bir deprem değil beklenebilecek bir deprem. Dolayısıyla bundan sonraki artçıları da takip ederek neler gelişecek onu anlamaya çalışacağız.

Bundan sonrasına dair öngörünüz nedir? Bu yakınlarda Yedisuyu fayı var. Bu fay kırılabilir deprem oluşturabilir. Kuzey Anadolu fayına daha yakın işin ilginç yanı. Malatya civarındaki Elazığ’daki depremlerden bahsederken biz hep Doğu Anadolu fayından bahsediyorduk. Bu ise iki fay zonunun Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının birleştiği yer olan Kuzey Anadolu fayının başlangıç noktasında bir deprem bu. Yedisu fayı olabilir. Bundan sonraki artçılara bakarak bunu söyleyeceğiz. Umarım can kaybı ve yaralanma yoktur. Öncelikle resmi söyleme AFAD’ın yaptığı açıklamaları dikkate almamız gerekiyor. 4’üğ geçen depremlerin ardından can kaybı olmasın diye insanların bir süre dışarıda olmasında fayda var.

"HASARLI BİNALARA GİRMESİNLER ARTÇILAR OLABİLİR" Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: Kuzey Anadolu fayı Karlıova civarından başlayıp güneye doğru devam ediyor. Kuzey Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının kesiştiği bir nokta. Deprem biliminde Karlıova üçgeni dediğimiz yerde oldu deprem. Oldukça kaotik zaman zaman bu büyüklükteki depremlere sahne oluyor.

Yedisu fayı bu geçmiş yüzyıllarda oldukça büyük depremler yaratmış bir fay hattı. Orada bir sismik boşluk olduğunu söylerdi rahmetli Aykut Barka. Oraya yakın bir deprem sanıyorum. Bu kuvvetli bir deprem büyük bir deprem değil o bölge için her zaman beklenen bir deprem. Yerleşim yerlerinde hasara neden olmuş olabilir. Bunun ardından artçı şoklar gelebilir. 5.5 ve 5 civarında artçı şoklar olabilir. Dolayısıyla bölge halkının uyarılması gerekir ki hasarlı binalara girmesinler.

Daha büyük bir deprem beklenir mi? Bölge fay yapıları açısından stabil bir yer değil. Daha büyüğü konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. O bölgeye yakın alanlarda her zaman yıkıcı depremler beklenebilir. Arkasından daha büyük bir deprem gelir mi bunu bilemeyiz bununla ilgili elimizde bir ölçü birimi cetvel yok.

‘ELBETTE BAZI HASARLAR OLACAKTIR’ Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Işık: Elbette bazı hasarlar olacaktır. Temennimiz hiçbir vatandaşımızın ciddi manada yaralanması olmadan bu süreci atlatmak. Buradaki depremin son derece olağan, bu ise Varto ile Yedisu arasındaki fay arasında meydana gelen bir deprem.