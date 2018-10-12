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"Bingöl kelimenin tam anlamıyla bir üniversite şehri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası, yeni nizamiye ve 50 lojman inşaatı temeli düzenlenen törenle atıldı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bingöl gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir üniversite şehridir. Üniversite, 16 bini aşkın öğrencisi, bin 400 akademik ve idari çalışanıyla çok önemli bir yere gelmiş durumda"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin kente kattığı öneme işaret ederek, "Bingöl gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir üniversite şehridir. Üniversite, 16 bini aşkın öğrencisiyle bin 400 çalışanıyla akademik ve idari çalışanıyla çok önemli bir yere gelmiş durumda." dedi.

Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak İlahiyat Fakültesi binası, yeni nizamiye ve 50 lojman inşaatının temel atma töreni düzenlendi.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, çok büyük üniversite kampüsü için çok önemli bir adım atıldığını söyledi.

İlahiyat Fakültesi, yeni nizamiye ve 50 lojman projelerinin toplam maliyetinin 40 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, kuruluşundan bugüne kadar üniversiteye yüzlerce milyon bütçeden kaynak aktarıldığını, yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yılmaz, altyapıdan üstyapıya, akademik kapasitesine, kütüphaneden yurtlara kadar çok büyük yatırımlar yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün Bingöl gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir üniversite şehridir. Üniversitemiz, 16 bini aşkın öğrencisiyle, bin 400 akademik ve idari çalışanıyla çok önemli bir yere gelmiş durumda. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, gerek başbakanlığı döneminde gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde üniversitemize verdiği katkılar ve destekler için şükranlarımızı sunuyoruz."

Her ile üniversiteler kurulurken Cumhurbaşkanına çok "Bingöl'de, Doğu ve Güneydoğu'da, 81 vilayette üniversite mi olur?" diye çok eleştiriler yapıldığını anımsatan Yılmaz, Cumhurbaşkanının eleştirileri dinlemediğini ve bu doğru adımları attığını ifade etti.

Bu işlerin kolay yapılmadığını anlatan Yılmaz, "Laf söylemek kolay ama iş yapmak kolay değil. İş yapan bilir ki iş yapılırken binbir türlü zorluklarla uğraşmanız lazım. Fazla işle güçle alakası olmayanlar, ideolojik siyaset yapanlar, herşeyi eleştirirler, onlar rahatlar. İş yapmak zorunda olmadıkları için vakitleri de bol. Bol bol konuşurlar, dedikodu yaparlar, çamur atarlar ve bu hizmetleri karalamaya çalışırlar. Onlara da çok şükür vatandaşımız prim vermiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, son 15 yılda sağlıktan eğitime ulaştırmadan altyapıya çok hizmetler yaptıklarını anlatarak, daha fazlasını da huzur ve güven içinde yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yapılan altyapı yatırımları sayesinde başta SÜTAŞ olmak üzere özel sektör yatırımlarının Bingöl'e ve bölgeye gelmeye başladığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdiden SÜTAŞ'ta çok sayıda insan çalışıyor. İnşallah mega yatırımlarımız bittikten sonra asıl etkiyi göreceğiz. Bir taraftan doğrudan çalışanlar diğer taraftan da dolaylı etkileri de göreceğiz."

"Ekonomi istihdam çok önemli ama her şeyden daha önemli olan insan." diyen Yılmaz, insana yatırım yapmanın önemine değindi.

Yılmaz, gençlerin geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanması gerektiğine işaret ederek, "Dünyada büyük bir rekabet var. Bu rekabet ortamı içinde ülkeleri güçlü kılan asıl sermaye, varlık insan gücüdür. Nitelikli, donanımlı, girişimci, yeniliklere açık, aklını birilerine kiraya vermemiş, aklını kullanan, ahlaklı, evrensel değerleri tanıyan, ama geldiği yeri de unutmayan bir gençlik, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Böyle bir gençliğin yetişmesine bu ilim yuvaları fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Törende, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından tesislerin temeli atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

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