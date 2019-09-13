Bingöl merkezli 14 ilde HTŞ ve DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

Bingöl merkezli 14 ilde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 40 şüpheliden 38’i gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği, DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütlerinin finans kaynaklarının deşifresine yönelik Bingöl TEM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından koordineli bir şekilde 9 ay süreyle çalışma yapıldığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde silahlı faaliyet gösteren DEAŞ ve HTŞ silahlı terör örgütü mensuplarına örgütsel faaliyetlerde eylemlerde kullanılmak üzere banka hesapları üzerinden sözde infak, akika, fıtır, zekât adı altında fon toplayan, Hawala ve farklı yöntemlerle ile örgüt mensuplarına fon aktarımı yapan, incelenen banka hesaplarında aralarında hiçbir ticari izahı olmayan para ilişkileri bulunan, ülkemiz içerisinde yürüttükleri propaganda faaliyetleri ve illegal sınır geçiş organizeleri ile terör örgütlerine elemen temin eden, illegal yollarla ülkemize giriş yapan örgüt mensuplarına barınma sığınma saklanmaları için yer temin eden, örgüt mensuplarına tıbbı ilaç erzak kıyafet şeklinde malzemeleri tedarik eden, örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında ’Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçlarından soruşturma yürütülmüştür" denildi.