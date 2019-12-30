Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Bingöl merkezli 3 ilde polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlendiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, örgüt içinde Suriye’de silahlı eylemlere katılan, eleman kazandıran ve örgüt propagandası yapanların da olduğu 16 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen zanlılara yönelik bugün Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde ise çeşitli örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yapılıp 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Bingöl Valiliği ise açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, Bingöl ilinde örgütsel ders toplantı düzenledikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli şahıs Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin illerinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir."

