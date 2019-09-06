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Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bingöl merkez ve Diyarbakır'da daha önce belirlenen 30 adrese, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş ve TEM Şube Müdürlüğünden 250 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilerden Ö.A. polis ekiplerine yakalanmamak için evinin arka sokağına park ettiği aracında, F.K. ise kaçarak saklandığı metruk binada yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda saksıda yetiştirilen 2 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu hap, bir tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bingöl torbacı operasyonu

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