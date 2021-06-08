Bingöl, Muğla ve Antalya'da deprem mi oldu? 8 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 8 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemiz Jeolojik konumu nedeniyle pek çok fay hattının yer aldığı ve depremlerin çok sık meydana geldiği bir ülke. 8 Haziran 2021 Salı gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 8 Haziran'da deprem mi oldu? 8 Haziran'da nerede deprem oldu?

8 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? 8 HAZİRAN 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 07:59:29'da Ege Denizi, Datça, Muğla'da 26.53 derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 07:17:07'de Ege Denizi, Datça, Muğla'da 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 07:19:31'de ise Bingöl, Kigi'de 6.91 derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya, Kaş sabah 06:26:05'te 1.2 ile ve Muğla, Menteşe yine 06:31:52'de 1.1 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 08:19:50'da Oniki Adalar Akdeniz'de 13.1 km derinliğinde ve 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:59:29'da ise Akdeniz'de 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bingöl, Demirkanat-Kigi sabah 07:19:30'da 2.5 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:



