HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bingöl, Muğla ve Antalya'da deprem mi oldu? 8 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 8 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bingöl, Muğla ve Antalya'da deprem mi oldu? 8 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 8 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

08.06.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunduğu bölge, coğrafi konumu gereği birçok fay hattının yer aldığı ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmekte. Vatandaşlar 8 Haziran 2021 tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Bingöl, Muğla ve Antalya bugün sabah saatlerinde sallandı. Peki 8 Haziran'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 8 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Bingöl, Muğla ve Antalya'da deprem mi oldu? 8 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 8 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemiz Jeolojik konumu nedeniyle pek çok fay hattının yer aldığı ve depremlerin çok sık meydana geldiği bir ülke. 8 Haziran 2021 Salı gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 8 Haziran'da deprem mi oldu? 8 Haziran'da nerede deprem oldu?

8 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? 8 HAZİRAN 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 07:59:29'da Ege Denizi, Datça, Muğla'da 26.53 derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 07:17:07'de Ege Denizi, Datça, Muğla'da 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 07:19:31'de ise Bingöl, Kigi'de 6.91 derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya, Kaş sabah 06:26:05'te 1.2 ile ve Muğla, Menteşe yine 06:31:52'de 1.1 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

afadsondepremler

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 08:19:50'da Oniki Adalar Akdeniz'de 13.1 km derinliğinde ve 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:59:29'da ise Akdeniz'de 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bingöl, Demirkanat-Kigi sabah 07:19:30'da 2.5 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandillisondepremler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek düşmanınız pandemi değil!Tek düşmanınız pandemi değil!
7 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!7 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.