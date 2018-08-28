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Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:05 | Son Güncelleme

Vali Ali Mantı: "Kültürel zenginliklerimizi ve güncel sosyal ilişkilerimizi daha etkin kılmak, geniş çevrelere ulaştırmak adına sinema dilini ve film festivalini imkan olarak görüyoruz"

BİNGÖL (AA) - Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali'nin ikincisi 8-12 Ekim'de düzenlenecek.

İlki geçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören Bingöl Kısa Film Festivali'nin ikincisi için Vali Ali Mantı başkanlığında Valilikte toplantı yapıldı.

Vali Mantı, burada yaptığı konuşmada, büyük kitlelerce takip edilen sinemanın önemine değindi.

Sinemanın sanatın en önemli dallarından biri olduğunu aktaran Mantı, "Kültürel zenginliklerimizi ve güncel sosyal ilişkilerimizi daha etkin kılmak, geniş çevrelere ulaştırmak adına sinema dilini ve film festivalini imkan olarak görüyoruz. İnşallah bu imkanı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bingöl'ümüzün tarihi ve kültürel hafızasına ve değerli hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız." dedi.

Festivali en iyi şekilde organize etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Mantı, Türkiye'den ve dünyadan yönetmenlerin kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki kısa filmlerin izleyiciyle buluşturulacağını anımsattı.

Mantı, şunları kaydetti:

"Festival ile yerli ve yabancı yönetmenlerin, dizi ve sinema oyuncularının, yapımcılar ve sinema eleştirmenlerinin katılımının sağlanması ve içeriğinin genişletilerek uluslararası düzeyde ses getirecek bir organizasyon olması amaçlanmaktadır. Bingöl ilinin tarihi ve kültürel zenginliklerinin de ayrıca tanıtılacağı festivalde sinema üzerine paneller, görüntü yönetmenliği ve senaryo atölyeleri ile özel seçkilerin yer alacağı filmler festival kapsamında gösterime sunulacaktır."

Festivale çok sayıda yerli ve yabancı yapımın katılması bekleniyor.

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Bingöl Bingöl 2. Uluslararası Kısa Film Festivali Bingöl Valisi Ali Mantı

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