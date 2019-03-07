HABER

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. 4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipinin etkili olmaya başlamasıyla birlikte, eğitime öğleden sonra ara verildiği bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı sabaha karşı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, öğle saatlerinde tipi de etkisi göstermeye başladı. Tipi nedeniyle caddelerde insanlar güçlükle yürüdü. İlçe Kaymakamlığı tarafından, kar ve tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün için öğleden sonra ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısı ile Karlıova da 07.03.2019 günü öğleden sonra okullar tatil edilmiştir" denildi.

Tİ

Bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla, bazıları da okula gelen aileleri ile birlikte evlerine döndü. Vatandaşlar Mart ayında kar ve tipinin bu şekilde etkili olmasının yaşam şartlarını zorlaştırdığını aktardı.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDI

Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Taşlıçay köyü ve Yeniköy köylerinde mahsur kalanlar için Karlıova Belediyesi çalışma başlattı. Öğrenciler ve köylülerin yollarda mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. 4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti. (İHA-DHA)

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olayÖlüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay
İbn-i Sina’nın İrlanda diline çevrilmiş ’Tıbbın Kanunu’ kitabına ait metin bulunduİbn-i Sina’nın İrlanda diline çevrilmiş ’Tıbbın Kanunu’ kitabına ait metin bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Karlıova kar yağışı tipi

En Çok Okunan Haberler

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.