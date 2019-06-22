HABER

Bingöl Valiliği: "PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 1 terörist yakalandı"

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bingöl Valiliği, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Norveç vatandaşı 1 teröristin yakalandığını bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada," PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen müşterek çalışmalarda Türk vatandaşlığından ayrılarak Norveç vatandaşı olan ve PKK/KCK terör örgütünün Norveç yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.C.

Bingöl Valiliği: "PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 1 terörist yakalandı"

Bingöl Valiliği, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Norveç vatandaşı 1 teröristin yakalandığını bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada," PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen müşterek çalışmalarda Türk vatandaşlığından ayrılarak Norveç vatandaşı olan ve PKK/KCK terör örgütünün Norveç yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.C. İsimli şahıs 19.06.2019 günü Bingöl ili Solhan ilçesinde yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yakalandığı adreste yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş olup, 21.06.2019 günü hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır"denildi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
El-Bab’da patlama: 5 yaralıEl-Bab’da patlama: 5 yaralı
(Özel) Bursa’da huzur bozan pazar esnafına örnek ceza(Özel) Bursa’da huzur bozan pazar esnafına örnek ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.