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Bingöl Valisi Ekinci, yılbaşını yol kontrol uygulamasında baklava dağıtarak kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:43 | Son Güncelleme

 BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, katıldığı yol kontrol uygulamasında, vatandaşların yeni yılını baklava ikram ederek kutladı.  Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamalarına katılan Vali Kadir Ekinci, kontrol uygulamasında geçenlere baklava ikram etti, yeni yıllarını kutladı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, katıldığı yol kontrol uygulamasında, vatandaşların yeni yılını baklava ikram ederek kutladı.

Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamalarına katılan Vali Kadir Ekinci, kontrol uygulamasında geçenlere baklava ikram etti, yeni yıllarını kutladı. Kent merkezindeki Ekinyolu'ndaki yol kontrol uygulamasına katılan Vali Ekinci, güvenlik güçleri Bingöl'ün huzuru için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yol kontrol uygulamasına katılmasını, güvenlik güçlerine moral ziyareti amacı taşıdığını dile getiren Vali Ekinci, şunları söyledi:

"Bugün ülkemiz için güven ve huzur içerisinde olabilmesi için görev yapan emniyet ve jandarma birimlerimizin görev yaptıkları noktalarda ziyaret etme fırsatını bulduk. Özellikle yılbaşı gecesi olması nedeniyle hem arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak hem hal hatırlarını sormak için yılbaşını onlarla geçireceğiz. Tabi onlar çocuklarından ailelerinden ayrılar. Burada görev yapmaya gayret ediyorlar. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu görev sadece mesai ile sınırlı olan bir görev değil, 24 saat gece gündüz demeden memlekette ihtiyaç duyulan her noktada arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Ailelerinden çocuklarından ayrı kalıyorlar belki onların çocukları da babalarının yanlarında olmasını istiyordur. Ama ne yazık ki bu görev neticesinde arkadaşlarımız evlerinde olamayacaklar. Ama büyük bir millettin huzur içerisinde güven içerisinde yeni bir yıla girmesi için arkadaşlar can siper hane bir şekilde görevlerini icra ediyorlar. Özellikle arkadaşlarımızın gözlerinde yılgınlık, yorgunluk emaresi görmememiz bizi olağan üstü mutlu etti. Sağ olsunlar arkadaşlarımız göreve sadece devlet memurluğu dahilinde değil aynı zamanda ulvi bir görev olarak bakıyorlar ve bu çerçevede görevlerini yapıyorlar. Hepsine fedakarlıklarından dolayı, hassasiyetlerinden dolayı yaptıkları işin en güzelini yaptıklarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz."

Vali Ekinci, daha sonra uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile sürücü ve yolculara baklava ikramında bulunarak, yeni yıllarını kutladı.

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