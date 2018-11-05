Bingöl Valisi Kadir Ekinci, görevine başladı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'e son Valiler Kararnamesi ile vali olarak atanan Kadir Ekinci, kentte gelerek görevine başladı. Vali Ekinci, "Bingöl kırsalında terörist öldürüldü, asker şehit oldu" haberlerinden ziyade "Bingöl kırsalında turizm canlandı, Bingöl'ün dağlarında yamaç paraşütü yapılıyor, Bingöl'ün kırsalındaki insanlar huzur ve güven içerisinde, refah içerisinde yaşıyor" gibi haberlerin ön planda olmasının en büyük arzuları olduğunu söyledi. Valiler Kararnamesi ile Ankara Beypazarı İlçe Kaymakamlığı’ndan Bingöl Valiliği'ne atanan Kadir Ekinci, kente gelerek görevine başladı. Kentte görev yapan basın mensuplarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Ekinci, Bingöl’ün hizmeti fazlasıyla hak eden illerden biri olduğunu söyledi. 'KİMSE KAFASINA GÖRE İŞ YAPMAYACAK' Bingöl tarihi geçmişiyle, doğal güzellikleriyle, kültürel zenginlikleri ile gelişmeyi ve kalkınmayı fazlasıyla hak eden illerden birisi olduğunu söyleyen Vali Ekinci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hizmetimizde esas olan insandır. Bizim kırmızıçizgimiz insandır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ üslubuyla beslenmiş bir medeniyetin çocukları olarak, Allah izin verirse insanlarımızın sorunlarına tek tek dokunmaya, onlarla gönül birlikteliği kurmaya gayret edeceğiz.Bugüne kadar terörle mücadele konusunda yapılan kararlı bir mücadele söz konusu. Bu mücadele aynen devam edecek. Bingöl kırsalında terörist öldürüldü, asker şehit oldu haberlerinden ziyade şunu istiyoruz, 'Bingöl kırsalında turizm canlandı, Bingöl’ün dağlarında yamaç paraşütü yapılıyor… Ya da Bingöl’ün kırsalındaki insanlar huzur ve güven içerisinde, refah içerisinde yaşıyor' gibi haberlerin ön planda olması bizim en büyük arzumuzdur. Turizm ve eğitim benim öncelikli alanlarımdandır. Yatırıma özel önem veririm. Ancak, bunları yaparken de hiçbir zaman kafamıza göre iş yapmayız. Kamu personellerine de ilk talimatımız bu olacak, hiç kimse kendi kafasına göre iş yapmayacak." Vali Kadir Ekinci, basın mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi.

