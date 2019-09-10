HABER

Bingöl ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, polis ekiplerince, 4 gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Bingöl ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama 

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL ve Diyarbakır'da, polis ekiplerince, 4 gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutukladı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır ve Bingöl'de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Diyarbakır ve Bingöl'deki 30 adresi belirledi. 250 kişilik ekibin, 6 Eylül'de, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 28 kişi gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Elektrikli bisiklet hırsızlığı kameradaElektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
Şenyayla bölgesinde terör operasyonuŞenyayla bölgesinde terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.