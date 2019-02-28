HABER

Bingöl ve Elazığ'da 419 köyle ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bingöl ve Elazığ'da 419 köyle ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl ve Elazığ'da 419 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma kapsamındaki okullar ile Yedisu ve Karlıova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme aracı ile 11 ekip çalışmalarını sürdürüyor.

- Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 12, ilçelerden Baskil'de 10, Arıcak'ta 3, Maden'de 3, Karakoçan'da 20, Keban'da 15, Kovancılar'da 10, Palu'da 15, Sivrice'de de 50 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Bolu Dağı, Düzce tarafından TIR'lara kapatıldıBolu Dağı, Düzce tarafından TIR'lara kapatıldı
Aç kalan yılkı atları ölüyorAç kalan yılkı atları ölüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl eğitime kar engeli

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Günlük burç yorumları 28 Şubat Perşembe (Şubat ayı burç yorumları)

Burcunuz bugün ne diyor?

Kedi, sahibini yangından kurtardı

Kedi, sahibini yangından kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.