Bingöl ve Kastamonu'da okullar tatil mi? 18 Mart Bingöl ve Kastamonu'da bugün okullar tatil mi oldu?

İstanbul, Trabzon, Nevşehir, Sinop gibi birçok şehirde okullar tatil edildi. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Peki Bingöl ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Bingöl ve Kastamonu Valilikleri açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı okulların tatil olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 18.03.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacak.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu’nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizin yüksek kesimlerinde yağan ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle ilçemiz okullarının (YİBO hariç) 18.03.2022 günü yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin 18.03.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise hava muhalefeti sebebi ile yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.



