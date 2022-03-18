HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bingöl ve Kastamonu'da okullar tatil mi? 18 Mart Bingöl ve Kastamonu'da bugün okullar tatil mi oldu?

Bingöl ve Kastamonu'da okullar tatil mi? 18 Mart Bingöl ve Kastamonu'da bugün okullar tatil mi oldu?

18.03.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı, valilikler tarafından peş peşe yapılan kar tatili haberlerini beraberinde getirdi. İstanbul'un da dahil olduğu birçok ilde okullar tatil edilirken gözler Bingöl ve Kastamonu Valiliklerinden yapılacak tatil haberine çevrildi. Bingöl ve Kastamonu'da da elverişsiz yaşam koşulları etkisini sürdürüyor. Peki Bingöl ve Kastamonu'da okullar tatil mi?

Bingöl ve Kastamonu'da okullar tatil mi? 18 Mart Bingöl ve Kastamonu'da bugün okullar tatil mi oldu?

İstanbul, Trabzon, Nevşehir, Sinop gibi birçok şehirde okullar tatil edildi. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Peki Bingöl ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Bingöl ve Kastamonu Valilikleri açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı okulların tatil olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 18.03.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacak.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu’nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizin yüksek kesimlerinde yağan ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle ilçemiz okullarının (YİBO hariç) 18.03.2022 günü yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin 18.03.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise hava muhalefeti sebebi ile yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? Nevşehir, Sinop ve Gümüşhane'de okullar tatil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi
Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldıFantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdik

Rusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdik

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Galatasaray-Barcelona maçında 110 desibel!

Galatasaray-Barcelona maçında 110 desibel!

Bugün hangi illerde okullar tatil?

Bugün hangi illerde okullar tatil?

Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...

Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.