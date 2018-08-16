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Bingöl/Adaklı kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.   

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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