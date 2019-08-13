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Bingöl’de 1 ton 200 kilogram et, kavurma yapılıp ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

Bingöl’de bayram nedeniyle, 1 ton 200 kilogram et kavurma yapılıp binlerce kişiye ikram edildi.Bingöl’de faaliyet yürüten Tavz-Derneği tarafından 6’ncısı düzenlenen Bayram Buluşması kapsamında, merkeze bağlı Beyaz Toprak köyünde, etkinlik düzenlendi.

Bingöl’de bayram nedeniyle, 1 ton 200 kilogram et kavurma yapılıp binlerce kişiye ikram edildi.

Bingöl’de faaliyet yürüten Tavz-Derneği tarafından 6’ncısı düzenlenen Bayram Buluşması kapsamında, merkeze bağlı Beyaz Toprak köyünde, etkinlik düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlikte, 1 ton 200 kilogram et kavurma yapılarak ikram edilirken, yaklaşık 2 ton da ayran dağıtıldı. Halayların ve çeşitli yöresel yarışmaların yapıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yıllar önce bu tür ortamların hayal bile edilemeyeceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Bingöl’de, huzurlu bir ortamda bayramı idrak ediyoruz. Bundan 5-10-15 yıl önce bu tür ortamları hayal bile edemezdik. Bugün, Allah’a şükür dağda, bayırda, Bingöl’ün en zirve noktalarında bayram kutlamaları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Tav-Der bizi, Bingöl’ün çatısına çıkarmıştı. O da çok farklı bir festival olmuştu. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, bu birliği bozmaya çalışanlara, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Bayramlarda küskünlükleri, dargınlıkları bir tarafa bırakacağız. Birbirimizle kucaklaşacağız. Bir kardeşimizin hatası, eksiği varsa onu başkalarına göstermeye değil, örtmeye çalışacağız”dedi.

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