BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 10 muhtar görevinden uzaklaştırıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Adaklı ilçesine bağlı Altınevler, Çamlıca, Doluçay, Elmadüzü, Kırkpınar ve Altınbaşak, Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe ile Kiğı ilçesine bağlı Sabırtaşı, Sırmaçek ve Yukarıserinyer köylerinin muhtarları terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı olduğu, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca, terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 259 muhtarın görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.
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