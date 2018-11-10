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Bingöl'de "10 numara yağ" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

Bingöl'de "10 numara yağ" operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton 800 kilogram "10 numara" yağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine düzenlenen operasyonda "10 numara" olarak bilinen 5 ton 800 kilogram atık yağ ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla N.Ç. ve R.O. hakkında yasal işlem yapıldı.

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10 numara yağ Bingöl

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